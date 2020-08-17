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Aktüel

Kahramanmaraş'taki iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-08-17 22:17:42 -
Kahramanmaraş'taki iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki ayrı motosikletin karıştığı trafik kazalarında 3 kişi yaralandı.

Burak T. yönetimindeki 46 ABC 619 plakalı motosiklet, Onikişubat ilçesi İsmet Karaokur Bulvarı'nda önce Mehmet P. idaresindeki 38 ADD 158 plakalı otomobile, ardından İhsan Ö. yönetimindeki 46 TB 313 plakalı otomobile çarptı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Burak T, 112 Acil Servis ekiplerince Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Muhammet T'nin kullandığı 46 ACR 767 plakalı motosiklet ise batı çevre yolunda Bekir Z. idaresindeki 27 AEJ 503 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü ve yanındaki Seymen D. yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.


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