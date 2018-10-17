Kahramanmaraş'ta yolcu otobüsü yan yattı: 7 ölü, 23 yaralı
Göksun ilçesi yakınlarında, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi.17 Ekim 2018 Çarşamba 09:36
Mehmet Çetiner idaresindeki Kamil Koç firmasına ait 55 JA 466 plakalı yolcu otobüsü, Kahramanmaraş- Kayseri karayolunun Mehmet Bet Mahallesi mevkisinde devrildi.
7 ÖLÜ, 23 YARALI
Kazada, 7 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 23 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.
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