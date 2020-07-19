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Aktüel

Kahramanmaraş'ta yakalanan 3 "gezici hırsız" tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-07-19 00:30:49 -
Kahramanmaraş'ta yakalanan 3 "gezici hırsız" tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta, evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, hırsızlık olaylarının önlenmesi çalışmaları kapsamında gezici gruplara yönelen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kayseri'den kente gelen 4 kişiyi takibe aldı.

İl merkezinde bir adrese düzenlenen operasyonda söz konusu 4 kişi gözaltına alındı.

Haklarında hırsızlıktan hapis cezası bulunan cezaevi firarileri Perihan D, Bülent D. ve M.D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

3 zanlı tutuklandı. Diğer zanlı Erol D'nin ise halen gözaltında olduğu öğrenildi.

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