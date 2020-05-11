  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-05-11 19:17:22 -
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 kişi tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube timleri, kent genelinde gerçekleştirdikleri operasyonda 8 ayrı uyuşturucu satışına suçüstü müdahale etti.

Ekipler, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla Battal K, (23) Ali Ö, (27) İsmail T, (31) Müslüm A. (40) ve Şahin P'yi (35) gözaltına aldı.

Operasyonda bir miktar esrar ve sentetik uyuşturucu ile tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı