Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu

​​​​​​​Kahramanmaraş'ta dün düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si daha tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda, iki ayrı operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i dün, 2'si bugün çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Şüphelilerden 1'i ise serbest bırakıldı.

Şüphelilerin adres ve araçlarında yapılan aramalarda, 54 uyuşturucu hap, 134 gram esrar, 62 gram metamfetamin, 2 hassas terazi ve 1 ruhsatsız tabancayla 8 fişek ele geçirilmişti.

Bu arada operasyonda ekiplerin yaptığı arama ve uyuşturucunun bulunması anı polis kamerasına yansıdı.​​​​​​​