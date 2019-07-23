Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 4 yaralı
Göksun ilçesinde minibüsün otomobile çarpması sonucu aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.23 Temmuz 2019 Salı 15:41
Mustafa Bolat (44) idaresindeki oyuncak yüklü minibüs, Kayseri-Göksun kara yolu Tahir Bey mevkisinde önünde seyreden Yahya Kemal Çiy'in (29) kullandığı otomobile çarptı.
Kazada sürücü ile Sevilay İşgör Çiy (30), Zeynep Süreyya Çiy (3) ve 6 aylık Emine Hümeyra Çiy yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
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