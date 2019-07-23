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Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 4 yaralı

Göksun ilçesinde minibüsün otomobile çarpması sonucu aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

23 Temmuz 2019 Salı 15:41
Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 4 yaralı

Mustafa Bolat (44) idaresindeki oyuncak yüklü minibüs, Kayseri-Göksun kara yolu Tahir Bey mevkisinde önünde seyreden Yahya Kemal Çiy'in (29) kullandığı otomobile çarptı.

Kazada sürücü ile Sevilay İşgör Çiy (30), Zeynep Süreyya Çiy (3) ve 6 aylık Emine Hümeyra Çiy yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. 

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 15:41
  1. Kahramanmaraş'ın Göksun Devlet Hastanesi
  2. Kayseri-Göksun kara yolu
  3. Göksun ilçesi
  4. Kahramanmaraş
  5. trafik kazası

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