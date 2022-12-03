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Yerel Kahramanmaraş’ta trafik kazası
Yerel

Kahramanmaraş’ta trafik kazası

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde İsmail K.’nın kullandığı otomobil şarampole yuvarlanarak devrildi. 3 kişinin yaralandığı kazada can kaybı yok.

Yeniakit Publisher
2022-12-03 14:08:34 - 2022-12-03 14:08:34
Kahramanmaraş’ta trafik kazası

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, lastiği patlayan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. İsmail K. yönetimindeki 80 EA 030 plakalı otomobil, Kahramanmaraş- Adana kara yolunun Çakallı Mahallesi mevkiinde lastiğinin patlaması sonucu şarampole devrildi. Sürücü İsmail K. ile otomobildeki Feride K. ve Mukaddes Ş. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, itfaiye, sağlık ve kara yolları ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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