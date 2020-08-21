Kahramanmaraş'ta ters yönde giden otomobil motosiklete çarptı 2 kişi yaralandı
KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, ters yönde giden otomobilin motosiklete çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.
Şeyhadil Mahallesi'nde ters yönde seyir halinde olan Ferit G. (22) idaresindeki 46 HS 991 plakalı otomobil, karşıdan gelen Samet K. (23) yönetimindeki 46 AAN 493 plakalı motosiklete çarptı.
Motosiklet sürücüsü ile yanında bulunan Cansu Ş. (19) çarpmanın etkisiyle yola savrularak yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.