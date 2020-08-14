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Aktüel

Kahramanmaraş'ta seyir halindeki tırın dorsesi yandı

Yeniakit Publisher
2020-08-14 15:09:06 -
Kahramanmaraş'ta seyir halindeki tırın dorsesi yandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta, seyir halindeki mobilya yüklü tırın dorsesi yandı.

Alınan bilgiye göre, A.K. idaresindeki mobilya yüklü 47 KS 11 plakalı tırın dorsesinde, Göksun-Kahramanmaraş kara yolunun 25'inci kilometresinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Aracını yol kenarına park eden sürücü, çekiciyi dorseden ayırarak itfaiyeden yardım istedi.

Bölgeye gelen ekipler, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi.


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