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Aktüel Kahramanmaraş'ta şehit kızına babasının adaşı komutanla doğum günü sürprizi
Aktüel

Kahramanmaraş'ta şehit kızına babasının adaşı komutanla doğum günü sürprizi

Yeniakit Publisher
2020-10-15 15:21:18 -
Kahramanmaraş'ta şehit kızına babasının adaşı komutanla doğum günü sürprizi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta, şehit Jandarma Uzman Çavuş Numan Öksüz'ün kızı Eylül için, babasıyla aynı ad ve soyadı taşıyan İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz'ün katılımıyla doğum günü kutlaması düzenlendi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi tarafından, 5 yaşına giren Eylül için doğum günü sürprizi gerçekleştirildi.

Derneğin Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Karaman, beraberinde İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz ve MÜSİAD Şube Başkanı Sami Kervancıoğlu ile üzerinde Eylül'ün fotoğrafının bulunduğu doğum günü pastasıyla küçük kızın evine gitti.

Kapıyı Eylül ile açan anne Tuğba Öksüz, kızıyla beraber şaşkınlık yaşadı.

Ziyarette İl Jandarma Komutanı Öksüz, şehidin kızı ile doğum günü pastasını kesip mutlu yıllar diledi.

- Daha önce de şehidin anne ve babasını ziyaret etmişti

Mardin'in Derik ilçesinde 4 Mayıs 2016'da PKK'lı teröristlerce Üçyol Jandarma Karakol Komutanlığına bombalı araçla düzenlenen saldırıda Jandarma Uzman Çavuş Numan Öksüz şehit olmuş, 9 asker ile 2 sivil yaralanmıştı.

O dönemde Muğla'da görev yapan Albay Numan Öksüz, kendisiyle aynı ad ve soyadı taşıyan şehidin ailesini telefonla arayarak başsağlığı dileyip, "Beni oğlunuz Numan Öksüz bilin. İnşallah bir gün gelip sizleri ziyaret edeceğim." demişti.

Öksüz, aileyi aradıktan 2 yıl sonra tayini çıktığı Kahramanmaraş'ta ziyaret etmişti.


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