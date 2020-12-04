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Aktüel Kahramanmaraş'ta polislere silahlı saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor
Aktüel

Kahramanmaraş'ta polislere silahlı saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-12-04 16:45:40 -
Kahramanmaraş'ta polislere silahlı saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta, cinayet zanlısının bir polisi şehit etmesi ve bir polisi de yaralamasına ilişkin soruşturma sürüyor.

Alınan bilgiye göre, dün kaldığı otelde polis ekiplerince gözaltına alınacağını anlayınca silahla bir polisi şehit eden bir polisi de yaralayan M.K'nin gözaltına alınan arkadaşının sorgusu sürüyor.

Zanlının, birkaç gün önce Kahramanmaraş'a S.Ç'nin (22) yanına geldiği ve burada kaldığı, olay günü ise otele yerleştiği öğrenildi.

Bu arada, oteldeki silahlı saldırının ardından olay yerinden kaçan ve yaralı olarak yakalandıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden M.K'nin cesedi yakınlarına teslim edildi.

- Olay

Antalya'daki cinayetten aranan M.K'nin eşkaline uygun birinin Kahramanmaraş İsmetpaşa Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi civarında olduğu saptanmış, bu kişinin otelde kaldığı bilgisi üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirilmişti. Otele giden ekiplere silahla ateş edilmesi sonucu polis memuru Barış Göl şehit olmuş, bir polis memuru da yaralanmıştı.

Otelden kaçan zanlı yaralı yakalanmış, kaldırıldığı hastanede ölmüştü.

Zanlıyla irtibatlı olduğu belirlenen S.Ç. de gözaltına alınmıştı.

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