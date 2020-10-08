Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı inek havada savruldu!
Kahramanmaraş’ta bulunan Göksun tünellerinde başıboş gezen bir ineğe otomobil çarptı. Otomobilin çarptığı inek havada savrulduktan sonra yere düştü.
Kahramanmaraş’ta bulunan Göksun tünellerinde sürücüsünün plakası ve ismi öğrenilemeyen otomobilin çarptığı inek, havada savruldu.
Göksun ilçesinden Kahramanmaraş istikametine seyir halindeyken tünel çıkışında yolda başıboş gezen bir ineğe çarptı. Otomobilin çarptığı inek havada savrulduktan sonra yere düştü.
İneğin sahibi aranıyor
Kazada otomobildekiler yara almazken, ineğin ayağının kırıldığı öğrenildi. Kaza anı tünellerdeki güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Jandarma, küpe numarasından ineğin sahibini arıyor.