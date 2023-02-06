Kahramanmaraş'ta ölü sayısı bini geçti! Diğer illerde ise...

Sarsıntı Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep, Malatya, Batman, Bingöl, Elazığ, Kilis, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Adana, Osmaniye ve Hatay'da da hissedildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay sabah saatlerinde yaptığı açıklamada ''Toplamda 284 can kaybımız, 2322 yaralımız var.'' demişti.

Can kaybının arttığını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''912 vatandaşımız hayatını kaybetti. Can kaybının nereye yükseleceğini bilmiyoruz. 5 bin 385 yaralı var, 2 bin 818 bina yıkıldı'' dedi.

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 1014'e yükseldi.

AFAD Başkanı Yunus Sezer: "2 bin 824 yıkılan bina ihbarı alınmış durumda. Bin 14 can kaybımız var." dedi.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, "Şu an yıkılan bina ile ölü ve yaralı sayısı vermemiz mümkün değil. Hasar ciddi." dedi.

ŞANLIURFA

Şanlıurfa Valisi Saliha Ayhan, ''Şu an 18 vatandaşımız vefat etti, 67 vatandaşımız da yaralı." dedi.

DİYARBAKIR

Diyarbakır'da 6 ölü ve 79 yaralı olduğu 7 binanın ise yıkıldığı bilgisi geldi.

OSMANİYE

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz ise , kentte 34 binanın yıkıldığını, 5 kişinin hayatını kaybettiğini, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

ADANA

Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar da yaptığı açıklamada “Biri 17 diğeri 14 katlı olmak üzere ilk belirlemelere göre 3 apartman tamamen yıkıldı. Ekipler buraya gelemiyor. Lütfen vatandaşlarımız yolları boşaltsın.” ifadelerini kullandı.

KİLİS

Kilis Valiliği, 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin yaralandığını bildirdi.

MALATYA

Malatya Valisi Hulusi Şahin, kentte depremde şu ana kadar 23 kişinin hayatını kaybettiğini, 420 kişinin yaralandığını, 140 binanın yıkıldığını belirtti.

GAZİANTEP

Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin'den de açıklama geldi. Şahin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Gaziantep’te de hissettiğimiz şiddetli ve uzun süren bir deprem yaşadık. Henüz ayrıntıları, merkez üssünü bilmiyoruz. Gazianteplilerden panik yapmamalarını resmi kurumlardan gelen bilgilere göre hareket etmelerini rica ediyorum."

Gaziantep Valisi Davut Gül de yaptığı açıklamada "Deprem ilimizde de şiddetli hissedilmiştir. Lütfen panik yapmadan dışarıda bekleyelim. Araçlarla yola çıkmayalım. Ana yolları boş bırakalım. Telefonları meşgul etmeyelim. Geçmiş olsun." ifadelerine yer verdi.

HATAY

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde Hatay'ın da etkilendiğini belirterek kentte yıkılan binaların olduğunu açıkladı. İskenderun ve Antakya'da devlet hastaneleri ile polisevinin yıkıldığını belirten Doğan, şunları kaydetti:

"Antakya ve Kırıkhan'da yıkık binalar var. İskenderun'daki ve Antakya'daki devlet hastaneleri yıkıldı. Polisevi de yıkıldı. Vatandaşların oturduğu binalarda yıkıntılar var. Şu anda jandarmanın bahçesine bir karargah kurduk, bütün birimleri buraya topladık. Elimizdeki imkanlarla oralara müdahale etmeye çalışıyoruz. Havaalanı pistinde biraz sıkıntı var, uçakların inmesinde problem yaşanıyor. Mevcut imkanlarımızla faaliyetleri koordine ediyoruz. Hayatını kaybedenler var, çok sayıda da yaralımız var."