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Aktüel Kahramanmaraş'ta kumar oynatılan 2 evde 10 kişi yakalandı
Aktüel

Kahramanmaraş'ta kumar oynatılan 2 evde 10 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-31 16:09:43 -
Kahramanmaraş'ta kumar oynatılan 2 evde 10 kişi yakalandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 2 evde kumar oynayan 10 kişiye cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimleri kapsamında Dulkadiroğlu ilçesinde 2 evde kumar oynandığını belirledi.

"Gizli kahvehane" olarak işletildiği tespit edilen 2 adrese düzenlenen operasyonda 10 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı.

Polisler bu kişilere sosyal mesafe kuralına uymadıkları için toplam 31 bin 500 lira cezai işlem uyguladı.

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