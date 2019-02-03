Kahramanmaraş'ta korkutan yangın!
Kahramanmaraş'ta, bir evde çıkan yangın nedeniyle dumandan etkilenen 5 kişi hastanelere kaldırıldı.03 Şubat 2019 Pazar 11:47
Sabah saatlerinde Kahramanmaraş'ın Doğukent Mahallesi'nde bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
5 kişi tedavi altında
Evde bulunan ve dumandan etkilenen 5 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere götürülerek tedavi altına alındı.
İtfaiye kısa sürede söndürdü
Evde hasara yol açan yangın ise itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
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