Kahramanmaraş'ta korkutan alevler! Elektrik kontağı evi küle çevirdi!
Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde sabah saatlerinde bir ikamette çıkan yangın, bölge sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Çiçekli Mahallesi'nde yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın, Andırın ilçesi Çiçekli Mahallesindeki bir ikamette çıktı. Elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangına Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangında can kaybı yaşanmazken ikamette maddi hasar oluştu.