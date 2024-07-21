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Gündem Kahramanmaraş'ta korkunç kaza: Araba ortadan ikiye bölündü
Gündem

Kahramanmaraş'ta korkunç kaza: Araba ortadan ikiye bölündü

Yeniakit Publisher
2024-07-21 10:19:00 -
Kahramanmaraş'ta korkunç kaza: Araba ortadan ikiye bölündü

Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkarak direğe çarpan otomobil ikiye bölündü. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Doğu Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Muhammet Ümit Y. idaresindeki 27 RR 273 plakalı Tofaş marka otomobil, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ikiye bölündü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları otomobilden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Kazada yolcu konumda bulunan Teslime Nur Y., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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