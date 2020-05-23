  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

BOREL’e yurt dışından yoğun talep! Borlu dezenfektan BOREL Avrupa yolcusu

Mehmet Vargün kimdir nerelidir? Mehmet Vargün neden görevden alındı?

Muhittin Şimşek kimdir nerelidir? Muhittin Şimşek hayatı biyografisi

Ethem Çakır kimdir nerelidir? Ethem Çakır hangi göreve atandı?

Mehmet Baykan kimdir nerelidir? Mehmet Baykan hayatı biyografisi
için kalan
Aktüel

Kahramanmaraş’ta kısıtlamanın ilk gününde sokakla boşaldı

Kahramanmaraş’ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamanın ilk gününde cadde ve sokaklarda tam anlamıyla bir sükunet yaşandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 15:55:48 -
Kahramanmaraş’ta kısıtlamanın ilk gününde sokakla boşaldı

Kahramanmaraş’ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamanın ilk gününde cadde ve sokaklarda tam anlamıyla bir sükunet yaşandı.


Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulamaya geçirilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Kahramanmaraş’ta cadde ve sokaklar sakinlik yaşanıyor. Kentteki önemli noktalarda görev yapan polisler, sürücülerin belgelerini sorgularken, zorunlu ihtiyaç için dışarı çıkanlar ise alış verişlerini yapıyor.


Kısıtlamada vatandaşlar, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerden 10.00-17.00 saatleri arasında ihtiyaçlarını karşılayabilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı