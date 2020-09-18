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Aktüel Kahramanmaraş'ta kaybolan ve Suriye'de bulunan serebral palsili genç annesine kavuştu
Aktüel

Kahramanmaraş'ta kaybolan ve Suriye'de bulunan serebral palsili genç annesine kavuştu

Yeniakit Publisher
2020-09-18 15:37:57 -
Kahramanmaraş'ta kaybolan ve Suriye'de bulunan serebral palsili genç annesine kavuştu

HATAY (AA) - Kahramanmaraş'ta 1,5 ay önce kaybolan ve Suriye'de bulunan serebral palsi hastası 21 yaşındaki Abdulkadir Iyd, Hatay'da annesine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Suriyeli Iyd'in ailesi ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Mersin'e yerleşti.

Annesiyle 1,5 ay önce Kahramanmaraş'taki akrabasını ziyarete giden serebral palsi hastası Abdulkadir Iyd, burada kayboldu.

Aramalar sonucu bulunamayan oğlunun Suriye'de olduğu bilgisine ulaşan anne Samar Dole, Türk Kızılay Mersin Toplum Merkezi'ne durumunu bildirerek yardım istedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Hatay Valisi Rahmi Doğan devreye girerek 21 yaşındaki gencin Türkiye'ye getirilmesi için çalışma başlattı.

Hatay Valiliği koordinesindeki Türk Kızılay Ülke Alan Koordinatörlüğü ekipleri İdlib'de gence ulaştı.

Türkiye'ye getirilen Abdulkadir Iyd, Cilvegözü Mülki İdare Amirliğinde annesine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Anne Samar Dole, gazetecilere yaptığı açıklamada 1,5 aydır görmediği oğluna kavuştuğu için çok mutlu olduğunu belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve yetkililere teşekkür etti.




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