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Aktüel Kahramanmaraş'ta kayalıkta mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı
Aktüel

Kahramanmaraş'ta kayalıkta mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

Yeniakit Publisher
2020-12-05 19:19:46 -
Kahramanmaraş'ta kayalıkta mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta kayalıklarda mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Onikişubat ilçesi Çukurhisar Mahallesi'ndeki kayalık alanda köpek sesinin geldiğini fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yetkililerden yardım istedi.

İhbar üzerine, olay yerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik çalışması sonucu kurtarılan köpek, itfaiye ekiplerinin mama vermesinin ardından doğaya bırakıldı.

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