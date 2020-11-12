Kahramanmaraş'ta kaçak muayenehane işlettikleri iddiasıyla gözaltına alınan zanlılar adliyede

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta kaçak muayenehane işlettiği iddiasıyla gözaltına alınan 7 yabancı uyruklu adliyeye sevk edildi.

Kentte bazı dükkan ve daireleri kaçak muayenehane olarak kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan H.A, S.A, R.S, R.E, M.E, M.M. ve A.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün kentte kaçak muayenehane olarak işletildiği tespit edilen 6 adrese operasyon düzenlemiş, 6 yabancı uyrukluyu gözaltına almıştı. Şüphelilerin ifadeleri üzerine başka adreste de bir kişi yakalanmıştı.

Operasyonda, muayenehanelerin branşlarına göre poliklinik gibi hizmet verdiği ve eczane birimlerinin olduğu belirlenmiş, çok sayıda tıbbi malzeme ve cihaz ile kozmetik ürüne el konulmuştu.

