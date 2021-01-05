  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı
Aktüel

Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Yeniakit Publisher
2021-01-05 16:08:48 -
Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 9 kişi yaralandı.

Latif Kıraç (36) idaresindeki 46 NC 083 plakalı otomobil, Göksun-Elbistan kara yolu Kanlıkavak Mahallesi mevkisinde, Selçuk Çalık (22) yönetimindeki 34 ACL 083 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ve araçlardaki Sibel (20), Leyla (51), İbrahim (65) ve Zeynep Çalık (20) ile Nejla (41), Raziye (11) ve Cuma Kıraç (56) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Göksun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan İbrahim Çalık, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Köşeye sıkışan PKK'dan iğrenç hamle!
Gündem

Köşeye sıkışan PKK'dan iğrenç hamle!

Hain terör örgütü PKK, eleman bulmakta zorlanınca gözünü Suriye’deki çocuklara yöneltti. Amude’de yaşayan 12 yaşındaki Pervin Kamuran sokakt..
Katili andılar! O partiye 'Yazıklar olsun'
Gündem

Katili andılar! O partiye 'Yazıklar olsun'

Gazeteci İsmail Kılıçarslan bugün kaleme aldığı 'Yazıklar olsun' başlıklı yazısında İran'ı, İran'ın ABD tarafından öldürülen komutanı Kasım ..
Dershaneler ne zaman açılacak? | Dershaneler ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak?
Eğitim

Dershaneler ne zaman açılacak? | Dershaneler ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak?

Kurslar ne zaman yüz yüze eğitime geçecek? | Koronavirüs salgını sebebiyle yüz yüze eğitime 20 Kasım-4 Ocak tarihleri arasında ara verildi. ..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay