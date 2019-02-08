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Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde farklı yönlerden gelen iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

08 Şubat 2019 Cuma 20:35
Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kahramanmaral'ın Elbistan ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kızılcaoba Mahallesi'nde meydana geldi. Sağlık Caddesi'nde seyir halinde olan Hüseyin Coşkun (41) yönetimindeki 46 AAG 217 plakalı otomobil, Kışla Caddesi'nde ilerleyen Eyüp Alkaya (24) yönetimindeki 63 AB 817 plakalı otomobil ile caddelerin kesiştiği kavşakta çarpıştı. Kazada sürücüsü Hüseyin Coşkun ile otomobildeki Nuray Coşkun, Beyza Coşkun (15) ve Şahin Coşkun (10) yaralandı.

Otomobilde sıkışan yaralılar, ihbarla olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp, sağlık ekipleri tarafından Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

 

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 20:35
  1. Kahramanmaraş
  2. Elbistan
  3. Trafik kazası

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