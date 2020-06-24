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Kahramanmaraş'ta iki aile birbirine girdi

Kahramanmaraş'ta iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavgayı polis havaya ateş açarak sonlandırdı. Kavgaya karışan 8 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-24 01:32:00 -
Kahramanmaraş'ta iki aile birbirine girdi

Kahramanmaraş'ta Öğle saatlerinde Yahya Kemal Mahallesi'nde iki aile arasında kavga çıktı. Kavga, polisin müdahalesiyle büyümeden sona ererken, aileler akşam saatlerinde tekrar karşı karşıya geldi.

Aile bireyleri arasında başlayan tartışma, kısa sürede taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Tüm uyarılara rağmen taraflar kavga etmeye devam ederken, polis havaya ateş açarak ayırdı. Kavga sonunda polis, her iki taraftan toplam 8 kişiyi gözaltına aldı.

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