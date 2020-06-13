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Aktüel

Kahramanmaraş'ta hurdaya dönen otomobilden sağ çıktılar

Yeniakit Publisher
2020-06-13 23:39:30 -
Kahramanmaraş'ta hurdaya dönen otomobilden sağ çıktılar

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta takla atarak hurdaya dönen otomobildeki 4 kişi yara almadan kurtuldu.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi İstasyon Mahallesi'nde, 46 KG 010 plakalı otomobil, ismi belirlenemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası refüje çarpıp takla atarak karşı şeride geçti.

Sürücüyle birlikte 4 kişi kazadan yara almadan kurtuldu.

Yolda trafik, kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Hurdaya dönen otomobil ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

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