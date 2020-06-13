Kahramanmaraş'ta hurdaya dönen otomobilden sağ çıktılar
KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta takla atarak hurdaya dönen otomobildeki 4 kişi yara almadan kurtuldu.
Merkez Dulkadiroğlu ilçesi İstasyon Mahallesi'nde, 46 KG 010 plakalı otomobil, ismi belirlenemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası refüje çarpıp takla atarak karşı şeride geçti.
Sürücüyle birlikte 4 kişi kazadan yara almadan kurtuldu.
Yolda trafik, kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlandı.
Hurdaya dönen otomobil ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.