  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kahramanmaraş'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi aynı evde yakalandı
Aktüel

Kahramanmaraş'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi aynı evde yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-24 16:15:56 -
Kahramanmaraş'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi aynı evde yakalandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi aynı evde yakalandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'ndeki bir ikamette haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların saklandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Fiziki ve teknik takibin ardından belirlenen adrese operasyon yapan ekipler, hakkında 22 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Yılmaz K. (34), 13 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Tolga K. (22), 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mehmet E. (35) ile 10 yıl hapis cezasıyla aranan Serdal T'yi (36) aynı ikamette gözaltına aldı.

Farklı illerdeki suçlardan aranan 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Merkez Bankası'ndan dolar açıklaması!
Gündem

Merkez Bankası'ndan dolar açıklaması!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (MB) Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş, enflasyonda belirgin bir düşüş olana kadar sıkı para politikasını sü..
Herkes bunu soruyor! Yüzde 25 indirim...
Ekonomi

Herkes bunu soruyor! Yüzde 25 indirim...

Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeden yararlanmak isteyen vatandaşların vergi dairelerine artık gitme zorunlulu..
'Sözümüz Var Hareketi' partileşiyor! Tarih verildi
Siyaset

'Sözümüz Var Hareketi' partileşiyor! Tarih verildi

Millet İttifakı'nda yer alan İYİ Parti'nin içerisinde yeni bir parti çıkıyor. 'Sözümüz Var Hareketi' olarak bilinen muhalif kanadın 2021 Oca..
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay