Kahramanmaraş'ta güzel gelişme! ‘Abbas inciri’, fiyatı ve kalitesiyle üreticisini sevindiriyor

Onikişubat ilçesinin Fatmalı, Kurtlar ve Cüceli mahallelerinde yetiştirilen incir, henüz dalındayken alıcı buluyor. Kilogramı 10-20 liradan satılan ürün tedarikçi firmalar aracılığıyla hem yurt dışına hem de iç pazara sunuluyor. Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nde görevli Doç. Dr. Muhammet Ali Gündeşli, ‘Abbas inciri’nin 2019’da Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan coğrafi işaret tescili aldığını söyledi. Ürünün bölge halkının en önemli gelir kaynakları arasında yer aldığını belirten Gündeşli, şöyle konuştu: “Gidişat çok iyi. ‘Abbas inciri’ artık bir marka haline geldi. Bölgede üretilen incir Hatay, Gaziantep, Malatya, Kayseri, Konya, Osmaniye ve Şanlıurfa gibi illere gönderiliyor. Üreticilerimiz ile satıcılarımız fiyat ve kaliteden memnun. ‘Abbas inciri’ bölgede adından söz ettiriyor. 300 dekar alanda üretimi yapılan ve açık alanda hasadı devam eden incirin yetiştiği bölge mikro klima özelliğe sahip olduğundan, kaliteli ve lezzetli bir ürün ortaya çıkıyor.”

Alan da satan da memnun

Fatmalı Mahallesi Muhtarı Şeref Kalay da bölgede yıllık 400 ton incir yetiştirildiğini ifade etti. “İnciri alan da satan da çok memnun” diyen Kalay, şu açıklamalarda bulundu: “Üretim güzel, çiftçiler fiyattan da kaliteden de memnun. ‘Abbas inciri’ Türkiye’nin kaliteli incirlerinden biri, bölgenin en iyisi. Biz başka bir şeyden bu kadar para kazanamıyoruz. Buradan çeşitli illere araç gider. İncire eğer tam bakım yapılırsa içini tam doldurur. İçini tam doldurduğu için de verimli olur. İçinin şeker oranı, bakımı iyi olduğunda fazla olur. Çiftçi de çok memnun, sevkiyatını yapanlar da çok memnun.” Tüccar Mehmet Fıstık ise incirden bölge halkının ciddi gelir elde ettiğini söyledi. Ürünleri pazarlama konusunda hiçbir sıkıntı yaşamadıklarını aktaran Fıstık, “Günlük 15- 20 ton kapasitemiz var. Raf ömrü uzun olan ürün kaliteli de. Ürünün fiyatı ise gayet uygun. Bir kasa incir 100 ila 150 liradan satılıyor” diye ekledi.