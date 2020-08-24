Kahramanmaraş’ta feci kaza

Kaza, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Oruç Reis Mahallesi Batı Çevre Yolunda oldu. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 34 ECA 50 plakalı hafif ticari araç ile 46 NE 034 plakalı otomobil iddiaya göre Kahramanmaraş istikametine yan yana seyir halindeyken çarpıştılar.

Araçlardan biri yolun dışına giderken diğeri refüje çarpıp durabildi. Verilen İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralıları hastaneye nakletti. Her iki sürücünün de durumlarının ağır olduğu belirtildi. Polis kaza ile ilgili çalışma başlattı.