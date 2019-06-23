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Kahramanmaraş’ta feci kaza! 13 yaralı

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.

23 Haziran 2019 Pazar 22:20
Kahramanmaraş’ta feci kaza! 13 yaralı

Kahramanmaraş'ta 3 otomobilin karıştığı kazada 13 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Yörükselim Mahallesi Gazi Mustafa Kuşçu Caddesi üzerinde meydana gelen kazada Musa G. yönetimindeki 46 BC 688 otomobil, Basil N. yönetimindeki 46 SAA 062 plakalı otomobil ve Süleyman G. yönetimindeki 27 DU 835 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada, araçlarda bulunan 13 kişi yaralandı.

Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar, kazazedelerin yardımına koşarken, polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.

Yaralılar tedavi altına alındı

Kazada yaralanan 13 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 22:20
  1. Kahramanmaraş
  2. Onikişubat
  3. Yaralılar
  4. kaza

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