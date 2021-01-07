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Yerel Kahramanmaraş'ta facianın eşiğinden dönüldü
Yerel

Kahramanmaraş'ta facianın eşiğinden dönüldü

Kahramanmaraş'ta bir akaryakıt istasyonunda çıkan yangın, bir faciaya sebebiyet vermeden ekipler tarafından söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-01-07 13:34:00 -
Kahramanmaraş'ta facianın eşiğinden dönüldü

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi, Yahya Kemal Mahallesi’ndeki bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen olayda, akaryakıt istasyonunun dolum pompasından bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çalışanlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın diğer pompalara sıçramadan kısa sürede söndürüldü. Yangında istasyonda çalışan iki kişinin hafif şekilde yaralandı.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor.

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