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Aktüel Kahramanmaraş'ta, Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla klip hazırlandı
Aktüel

Kahramanmaraş'ta, Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla klip hazırlandı

Yeniakit Publisher
2020-11-20 18:41:26 -
Kahramanmaraş'ta, Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla klip hazırlandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla video klip hazırlandı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, çocuk haklarına dikkat çekilmesi amacıyla hazırlanan klip, "18 yaşına kadar hepimiz çocuğuz" ifadeleriyle başlıyor.

Otizmli, down sendromlu, görme ve işitme engelli ile şehit çocuklarının rol aldığı ve Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin hükümlerinin okunduğu klipte, toplumsal duyarlılık çağrısında bulunuluyor.

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