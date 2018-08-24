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Kahramanmaraş’ta düğün magandası dehşeti: Babaanne öldü, torun ağır yaralı

Göksun ilçesinde düğünde havaya rastgele ateş eden bir kişi, 1 kişinin ölümüne 1 yaşındaki bebeğin ağır yaralanmasına neden oldu.

24 Ağustos 2018 Cuma 12:17
Kahramanmaraş’ta düğün magandası dehşeti: Babaanne öldü, torun ağır yaralı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde katıldığı düğünde havaya rastgele ateş açan uzman çavuş Sinan G.'nin tabancasından çıkan kurşunun isabet ettiği Hüsne Kurt (56) öldü, kucağındaki torunu Furkan Arman Kurt (1) ağır yaralandı.

Göksun ilçesine bağlı Büyükkızılcık Mahallesi'nde bir düğünde meydana gelelen olayda, Hüsne Kurt (47) kucağındaki torunu 1 yaşındaki Furkan Arman Kurt ile alanda bulunan düğünü izlediği sırada biranda yere yığıldı. Yere düşen babaanne ve torununun yaralandığını fark eden yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Göksun Devlet Hastanesine kaldırılan Hüsne Kurt yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İlk tedavisi burada yapılan Farkan Arman Kurt ise, Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 1 yaşındaki bebeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenirken jandarma ekipleri havaya ateş ettiği iddiasıyla uzman çavuş olduğu öğrenilen Sinan G.’yi (23) gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. 

 

Haber Tarihi: 24 Ağustos 2018 Cuma 12:17
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