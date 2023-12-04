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Yerel

Kahramanmaraş'ta deprem

Yeniakit Publisher
2023-12-04 14:41:00 -
Kahramanmaraş'ta deprem

Kahramanmaraş'ta 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verdiği bilgiye göre, Kahramanmaraş Elbistan ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 14.20'de meydana gelen depremin derinliği 7 km olarak ölçüldü.

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