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Aktüel

Kahramanmaraş'ta cinayet

Yeniakit Publisher
2020-07-10 08:07:07 -
Kahramanmaraş'ta cinayet

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada bir kişi tüfekle öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, iddiaya göre, Recep D. (50), Güneşli Mahallesi Şirinevler Sokak'taki husumetlisi Mesut Y.'nin (58) evine gitti.

İki kişinin arasında çıkan tartışmanın ardından Mesut Y. pompalı tüfekle Recep D'ye ateş açtı.

Olay yerinde hayatını kaybeden Recep D, Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Mesut Y'yi gözaltına alan polis ekibi, zanlının eşi ve çocuklarını da ifadesi alınmak üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürdü.


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