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Kahramanmaraş'ta çıkan yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü

Yeniakit Publisher
2020-07-22 19:47:49 -
Kahramanmaraş'ta çıkan yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta çıkan yangında 1 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Yedikuyular Kayak Merkezi mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, helikopter, 11 arazöz ve 50 işçiyle müdahale etti.

Alevler ekiplerin kısa sürede müdahalesiyle çevredeye yayılmadan kontrol altına alındı.

Yangında 1 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.

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