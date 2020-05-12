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Aktüel

Kahramanmaraş'ta borçlusu tarafından silahla vurulan kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-05-12 04:35:52 -
Kahramanmaraş'ta borçlusu tarafından silahla vurulan kişi yaralandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde borçlusu tarafından silahla vurulan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Köprübaşı Mahallesi'nde alacak meselesi olan O.K. (46) ile F.A. (39) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından ayrılan F.A, daha sonra geri gelerek alacaklısı O.K'yi silahla yaralayıp kaçtı.

Yaralanan O.K. Göksun Devlet Hastanesindeki müdahalesinin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Göksun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan zanlıyı kısa sürede yakaladı.

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