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Aktüel Kahramanmaraş'ta bir mahalle karantinaya alındı
Aktüel

Kahramanmaraş'ta bir mahalle karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-28 14:33:26 -
Kahramanmaraş'ta bir mahalle karantinaya alındı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Çağlayancerit Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı kırsal Helete Mahallesi'nde Kovid-19 vakaları görüldü.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, vakaların görülmesi üzerine mahallenin 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verdi.

Karar gereği, mahalleye kamu kurum çalışanları ile toptancı ve ikametgah sahipleri jandarma gözetimi altında giriş ve çıkış yapabilecek.


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