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Aktüel

Kahramanmaraş'ta bir mahalle karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-05-08 14:40:42 -
Kahramanmaraş'ta bir mahalle karantinaya alındı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında bir mahalle karantinaya alındı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunda alınan karara göre, pozitif vakaların görülmesi ve temaslı kişilerin bulunması nedeniyle Hüyüklü Mahallesi'nin karantinaya alınmasına karar verildi.

Mahalleye giriş ve çıkışlar, yeni bir karara kadar durduruldu.

İlçe Jandarma ekiplerince kontrol noktası oluşturulurken, mahalleye bağlanan yollar ise Afşin Belediyesince kapatıldı.

Karara aykırı hareket edenlere idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

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