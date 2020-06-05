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Aktüel

Kahramanmaraş'ta bir kadın çayda, bir çocuk sulama havuzunda boğuldu

Yeniakit Publisher
2020-06-05 17:01:18 -
Kahramanmaraş'ta bir kadın çayda, bir çocuk sulama havuzunda boğuldu

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir kadın çayda, bir çocuk sulama havuzunda boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Hacı Mustafa Çiftliği Mahallesi'ndeki evine gitmek için Aksu Çayı'ndan karşıya geçmeye çalışan Emine Köse (25), Malik Ejder Köprüsü yanından girdiği suda kayboldu.

Çevredekiler ve yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Büyükşehir Belediyesi Su Altı Kurtarma Timi, kadının cesedine suya girdiği yerin 600 metre uzağında ulaştı.

Ilıca Mahallesi'nde ise 8 yaşındaki Umut Çınar, evinin önünde bulunan sulama havuzunda boğuldu.

Köse ve Çınar'ın cenazeleri, otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.

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