Kahramanmaraş'ta askeri araç ile otomobil çarpıştı: 4'ü asker 7 yaralı Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde askeri araç ile otomobil çarpıştı, feci kazada 4'ü asker 7 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Hasan Kıraç (49) idaresindeki otomobil, Elbistan-Çoğulhan Mahallesi kara yolunda devriye görevinden dönen Uzman Çavuş M.C. (23) idaresindeki askeri araçla çarpıştı. Kazada sürücüler ile Astsubay Ü.K. (24), Uzman Çavuşlar M.K.(26) ve A.S. (24) ile otomobildeki R.K. (33) ve H.K. (22) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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