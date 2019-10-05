Kahramanmaraş'ta askeri araç ile otomobil çarpıştı: 4'ü asker 7 yaralı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde askeri araç ile otomobil çarpıştı, feci kazada 4'ü asker 7 kişi yaralandı.05 Ekim 2019 Cumartesi 09:16
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Hasan Kıraç (49) idaresindeki otomobil, Elbistan-Çoğulhan Mahallesi kara yolunda devriye görevinden dönen Uzman Çavuş M.C. (23) idaresindeki askeri araçla çarpıştı.
Kazada sürücüler ile Astsubay Ü.K. (24), Uzman Çavuşlar M.K.(26) ve A.S. (24) ile otomobildeki R.K. (33) ve H.K. (22) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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