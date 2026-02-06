Kahramanmaraş’ta 8 bin 195 Sosyal Konutun Hak Sahibi Belirlendi

Kahramanmaraş’ta deprem sonrası yeniden inşa ve sosyal konut hamlesinin en önemli adımlarından biri daha hayata geçirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında şehirde inşa edilecek 8 bin 195 sosyal konutun kura çekim töreni yoğun katılımla gerçekleştirildi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa; 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Vali Mükerrem Ünlüer, HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Tuba Köksal, Mevlüt Kurt, İrfan Karatutlu ve Zuhal Karakoç Dora, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, TOKİ Başkanı Levent Sungur, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı okundu.

“Kahramanmaraş, Umutla Yeniden Ayağa Kalkıyor”

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen çalışmaların güçlü bir devlet iradesiyle sürdürüldüğünü vurguladı. Başkan Görgel, “Bugün burada güçlü devlet anlayışının, kararlı liderliğin ve millet iradesiyle yürüyen büyük Türkiye vizyonunun yeni bir adımına şahitlik ediyoruz. 6 Şubat depremlerinin ardından Kahramanmaraş’ımız tarihin en ağır imtihanlarından birini yaşadı. Ancak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde devletimiz ilk günden itibaren tüm imkânlarıyla sahaya inmiş, ‘kimseyi yalnız bırakmayacağız’ sözünü icraata dönüştürmüştür. Bugün geldiğimiz noktada verilen sözlerin tutulduğunu, umutların yeniden filizlendiğini ve Kahramanmaraş’ın yeniden ayağa kalktığını hep birlikte görüyoruz” dedi.

“Kahramanmaraş’ın Geleceğine Güçlü Bir Yatırım”

Sosyal konut hamlesinin sosyal adaleti güçlendiren bir vizyon olduğunu belirten Görgel, “Ev Sahibi Türkiye anlayışıyla hayata geçirilen 500 bin sosyal konut projesi Cumhuriyet tarihimizin en büyük projelerinden biri. Bu hamle yalnızca konut üretmek değil; dar gelirli vatandaşlarımızı güvenli yuvalarına kavuşturmak, şehirlerimizi sağlam temeller üzerine inşa etmek demektir. Şehrimizde yapılan 69 bin 927 geçerli başvuru vatandaşlarımızın devlete olan güveninin açık göstergesidir. Kahramanmaraş’ımıza ayrılan 8 bin 195 konut şehrimizin geleceğine yapılan çok güçlü bir yatırımdır” ifadelerini kullandı.

“Kahramanmaraş’a 407 Milyar Liralık Dev Yatırım”

TOKİ Başkanı Levent Sungur, deprem sonrası bölgede yürütülen çalışmaların ölçeğine dikkat çekerek son üç yılda büyük bir dönüşüm gerçekleştirildiğini söyledi. Sungur, “Bakanlığımız koordinasyonunda depremden etkilenen illerimizde yeniden inşa ve ihya sürecinde çok önemli mesafeler kat edildi. Bugüne kadar 455 bin konutun kura ve teslim süreci tamamlandı. Kahramanmaraş’ımıza TOKİ olarak toplamda 407,3 milyar liralık yatırımla afet konutları dâhil 50 bin 500 konut, 2 bin 292 dükkân, 596 ofis, 119 köy evi, camiler, millet bahçeleri ve yüzlerce eser kazandırıldı” dedi. Konutların depreme dayanıklı şekilde inşa edildiğini vurgulayan Sungur, “Bu projeler sadece binalardan ibaret değildir; kardeşliğin, dayanışmanın ve yeniden dirilişin sembolüdür. Deprem konutlarının ardından hiç vakit kaybetmeden 100 yılın sosyal konut hamlesini başlattık. Dar gelirli vatandaşlarımız, gençlerimiz, emeklilerimiz, şehit…