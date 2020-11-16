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Gündem Kahramanmaraş’ta 41 kişi tutuklandı
Gündem

Kahramanmaraş’ta 41 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş’ta çeşitli suçlardan aranan 81 kişiden 41’i tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde aranan şahısları yakalamak için operasyon yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-11-16 17:25:00 -
Kahramanmaraş’ta 41 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş’ta çeşitli suçlardan aranan 81 kişiden 41’i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde aranan şahısları yakalamak için operasyon yaptı. Yapılan çalışmada çeşitli ceza ve suçlardan aranan 81 şahıs yakalandı.

Operasyon kapsamında hırsızlık, uyuşturucu, yaralama, gasp, silahlı tehdit, tefecilik, dolandırıcılık gibi suçlardan 12 yıla kadar değişik miktarlarda hapis cezası ile aranan 81 kişi ve farklı suçlardan yakalama kararı ile aranan 38 kişi yakalandı.

Yakalanan 81 şahıs emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 41’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 

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