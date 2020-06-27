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Kahramanmaraş'ta 140 araca gürültü kirliliği cezası

Yeniakit Publisher
2020-06-27 15:52:40 -
Kahramanmaraş'ta 140 araca gürültü kirliliği cezası

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta, haziran ayında 140 araç sürücüsüne gürültü kirliliği yaparak çevreyi rahatsız ettiği gerekçesiyle cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yazın gelmesiyle özellikle gece saatlerinde kentin işlek caddelerinde gürültü kirliliği yapan araçlara yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Araç egzozunun orijinalini bozarak hava filtrelerini söken, taktırdıkları ek parçalarla egzozun daha yüksek ses çıkarmasını sağlayan ve yaptıkları gürültü kirliliğiyle çevreyi rahatsız eden sürücülerin yoğun olarak kullandığı Alparslan Türkeş, Turgut Özal, HanefiMahçiçek, Bahçeci Hoca ve Azerbaycan bulvarları ile Trabzon caddesinde yapılan uygulamada, 15 araca ilgili maddelerden cezai işlem uygulandı.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel sivil ekipler tarafından benzer araçlarla ilgili haziran boyunca yapılan denetimlerde toplam 140 araca işlem yapıldı.

Gürültü kirliliği yaparak çevreye verilen rahatsızlıkla mücadele kapsamında denetimlerin sürdüğü bildirildi.

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