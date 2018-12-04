Kahramanmaraşspor, Alanya'da gol yağmuruna yakalandı
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Alanyaspor, Kahramanmaraşspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip mücadeleyi 7-2 kazandı.04 Aralık 2018 Salı 21:52
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Aytemiz Alanyaspor sahasında TFF 2'nci Lig takımlarından Kahramanmaraşspor'u 7-2 mağlup etti.
Villafanez geceye damga vurdu
Alanyaspor'un gollerini Villafanez (3), Bobo, Fernandes, Taha Yalçıner ve Maniatis kaydederken, Kahramanmaraşspor'un golleri, Mehmet İncebacak ve Hurşit Taşçı'dan geldi. Kahramanmaraşspor'da Burak Kunt 29. dakikada kırmızı kart gördü.
Rçvanş maçı 18 Aralık'ta
Mücadelenin rövanşı 18 Aralık'ta oynanacak.
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