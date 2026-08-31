Kahramanmaraş’ın Peynir Hazinesi Festivalde Ziyaretçilerle Buluştu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin köklü mutfak kültürünü daha geniş kitlelere tanıtmak, yöresel ürünleri markalaştırmak ve yerel üreticilerin ürünlerini doğrudan tüketiciyle buluşturmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen Peynir Festivali, Geleneksel Ağustos Fuarı’nın gerçekleştirildiği KAFUM’da vatandaşlarla buluştu. Kahramanmaraş’ın dört bir yanından gelen peynir üreticilerinin stant açtığı festivalde, şehrin farklı yörelerinde üretilen peynir çeşitleri tanıtıldı. Vatandaşlar hem yöresel peynirleri yakından inceleme ve tatma fırsatı buldu hem de üreticilerden ürünlerin üretim süreçleri ve özellikleri hakkında bilgi aldı.

Şehir Protokolünden Üreticilere Ziyaret

Festivali 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammed Burak Gül ve Kadın Kolları Başkanı Asuman Yavuz, İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bilir, AK Parti Pazarcık İlçe Başkanı Halit Karabudak, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Fatih Arslan ve Kahramanmaraş Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Vakkas Kuzu da ziyaret etti. Şehir protokolü, festival alanında kurulan stantları tek tek gezerek üreticilerle sohbet etti. Ürünler hakkında bilgi alan protokol üyeleri, üreticilere hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu.

“Değerlerimizi Gelecek Nesillere Aktarmak İçin Gayretimizi Sürdürüyoruz”

Festivalin açılış programında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Bugün Ağustos Fuarı’nın coşkusunu yaşarken, aynı zamanda Kahramanmaraş’ımızın kadim değerlerinden birinin daha görünür kılmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Peynir Festivali'nin Kahramanmaraş'a çok yakışacağını ve bu değerlerimizin yaşatılmasına katkı sağlayacağına inanıyorum. Gastronomi alanında gerçekten çok önemli değerlere sahip bir şehiriz. Bunları her geçen gün daha ileri boyuta taşımak için gerçekten önemli bir gayret sarf ediyoruz. Bakanımız Sayın Vahit Kirişci önlüğünde milletvekillerimiz ve tüm paydaşlarımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her bir ürünümüzün, Kahramanmaraş'ın her bir değerinin, kadim kültürümüzün her bir unsurunun bizden sonraki nesillere de yansıması anlamında büyük bir gayret sarf ediyoruz” dedi.

“Coğrafi İşaretli Ürünlerimizin Sayısını Artıracağız”

Başkan Fırat Görgel konuşmasının devamında, “Maraş Sıkma Peyniri, Elbistan Kelle Peyniri, Göksun Keçi Peyniri, Pazarcık Kesme Peyniri ve Andırın Altunyayla Peyniri gastronomi alanındaki değerlerimizden sadece birkaçı. Bu ürünlerimizin tanıtımı açısından bu festivalin çok değerli olduğunu düşünüyorum. İnşallah bundan sonra bu kadim kültürümüzün unsurlarını tanıtmaya devam edeceğiz. Coğrafi işaretli ürünlerimizin sayısını daha da artıracağız” ifadelerini kullandı.

“Kahramanmaraş Önemli Bir Peynir Kültürüne Sahip”

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal, Kahramanmaraş’ın önemli değerlerinden biri olan Geleneksel Ağustos Fuarı’nın 20 yıllık aranın ardından yeniden düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Köksal, “Öncelikle şehrimizin en önemli değerlerinden Geleneksel Ağustos Fuarı’nın 20 yıllık aranın ardından 3 yıldır yeniden düzenlenmesinden duyduğum memnuniyeti belirtmek istiyorum. Depremden sonra şehrimiz her anlamda büyük bir hızla normale dönüyor. Bugünkü Peynir Festivali de normale dönüşün bir parçası” diye konuştu. Kahramanmaraş’ın önemli bir peynir geleneğine sahip olduğunu vurgulayan Köksal, “Şehrimizin çok önemli peynir geleneği var, onlarca çeşit peynir üretiliyor. Bunların tanıtılması gerekiyor. Bunun için Peynir Festivali’ni hayata geçirdik. Bu yıl ilki düzenleniyor ancak inşallah her sene bu festival devam edecek. Tescilli peynir çeşitlerimizi de artıracağız inşallah” dedi.

“Bu Tür Organizasyonlarla Şehrimizi Daha Yakından Tanıyacak ve Tanıtacağız”

66.⁠ ⁠Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Geleneksel Ağustos Fuarı’nın 20 yıllık aranın ardından yeniden düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, organizasyonun her geçen yıl daha da donanımlı hale geldiğini söyledi. Kirişci, “Sözlerimin başında gerçekten 20 yıllık bir hasrete son veren ve 3 yıldan beri de aralıksız, her geçen yıl da daha da donanımlı olarak Geleneksel Ağustos Fuarı’nı sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi. Prof. Dr. Kirişci, “Böyle güzel bir fuarda, böyle bir etkinliğin bu yıl ilkinin gerçekleştirilmesi çok önemli. Bu etkinlik sayesinde Allah’ın izniyle biz Kahramanmaraş’ı daha fazla tanıyor olacağız, daha fazla sahip olduğumuz değerleri öğreniyor olacağız. Dolayısıyla inşallah bu festivaller sayesinde, bu fuarlar sayesinde tescilli olan ürün sayımızı daha da yukarılara çıkaracağız ve Kahramanmaraş’ı hak ettiği yere hep birlikte getireceğiz diyorum” şeklinde konuştu.