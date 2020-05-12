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Aktüel

Kahramanmaraş’da giriş çıkış kısıtlaması sona erdi, polis noktalarında araç yoğunluğu oluştu

Korona virüs tedbirleri kapsamında 9 ilde giriş çıkış kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte, Kahramanmaraş şehir giriş ve çıkışlarında araç yoğunluk yaşandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 01:17:49 -
Kahramanmaraş’da giriş çıkış kısıtlaması sona erdi, polis noktalarında araç yoğunluğu oluştu

Korona virüs tedbirleri kapsamında 9 ilde giriş çıkış kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte, Kahramanmaraş şehir giriş ve çıkışlarında araç yoğunluk yaşandı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre 9 il içinde bulunan Kahramanmaraş’ta da giriş çıkışlar serbest oldu.


Kahramanmaraş-Kayseri karayolu girişinde bulunan polis uygulama noktasında araç yoğunluğu yaşanırken, saatler 00.00 itibariyle kente giriş yapmak isteyen araçlar uygulama noktasında uzun kuyruklar oluşturdu. Sürücülerin birçoğunun şehir dışından geldiği öğrenildi. Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde giriş çıkış kısıtlaması kalkan il sayısı ise 15’e yükseldi.

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