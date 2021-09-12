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Ekonomi Kahramanmaraş’a 350 milyon liralık “altın” yatırım
Ekonomi

Kahramanmaraş’a 350 milyon liralık “altın” yatırım

Kuyumculuğun önemli merkezlerinden olan Kahramanmaraş’ta yaklaşık 350 milyon liralık yatırımla, “altın çağı”nı başlatacak bir hamle gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-12 10:49:00 -
Kahramanmaraş’a 350 milyon liralık “altın” yatırım

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, altının modern tesislerde teknolojik imkanlarla tasarımının yapılarak oluşturulacak markalarla ihraç edilmesi yönünde önemli bir adım attı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş’ta Bakanlık desteğiyle yapılan Altınşehir Kuyumculuk İhtisas Küçük Sanayi Sitesi, Altın ve Mücevher Merkezi ile Tasarım ve Modelleme Merkezi’nin resmi açılışını gerçekleştirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Altınşehir Sanayi Sitesi’nin muhteşem bir eser olduğunu belirterek, “Altın, finansal sistemimizde, bizim kültürümüzde çok önemli bir konuma sahip. Kanıtlanmış altın rezervleri bakımından dünyada 12’nci sıradayız. Toprağın altında yatan altın rezervlerimiz var.” bilgilerini paylaştı. Türkiye’de 2000 yılına kadar altının toprağın altından çıkarılmadığını kaydeden Bakan Varank, “Şu anda hem yerin altından altını çıkartıyoruz hem de yerin üstünde altını işliyoruz. Yaptığımız sanayi sitesinde 360 dükkanda 6 bin vatandaşımız istihdam ediliyor. Önümüzde dönemde bin yeni istihdamı bu sanayi sitemize kazandıracağız.” ifadelerine yer verdi. Şu anda 6 bin kişiye istihdam sağlayan sanayi sitesi, tam kapasiteyle çalıştığında 7 bin kişiye ekmek kapısı olacak. Site bünyesinde bir de gemoloji laboratuvarı ve darphane onaylı ayar evi kuruldu.

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