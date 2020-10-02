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Aktüel Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'dan Azerbaycan'a bayraklı destek
Aktüel

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'dan Azerbaycan'a bayraklı destek

Azerbaycan'a destek amacıyla vatandaşlara Türk ve Azerbaycan bayrakları dağıtıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-02 15:52:22 -
Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'dan Azerbaycan'a bayraklı destek

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ile Şanlıurfa'nın Akçakale ilçelerinde, vatandaşlara Azerbaycan'a destek amacıyla vatandaşlara Türk ve Azerbaycan bayrakları dağıtıldı.

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Azerbaycan topraklarına saldırı başlatan Ermeni güçlerine cephe hattında gereken cevabın verilmesine devam edildiğini söyledi.

Türk halkının kardeş Azerbaycan'ı haklı mücadelesinde dün olduğu gibi bugün de sonuna kadar destekleyeceğini belirten Okumuş, bu kapsamda ilçenin işlek caddelerini Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla donattıkları aktardı.

Azerbaycan'a destek amacıyla başlatılan çalışma kapsamında ayrıca camilerde mevlit okutulup dualar edildiğini anlatan Okumuş, Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olmaya her zaman devam edeceğini vurguladı.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Azerbaycan'a destek amacıyla vatandaşlara Türk ve Azerbaycan bayrakları dağıtıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya ile beraberindekiler, ilçedeki caddeleri gezerek vatandaşlara bayrak hediye etti.

Yalçınkaya gazetecilere yaptığı açıklamada, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki Ermeni işgalinden kurtulması için verdikleri mücadeleyi desteklemek amacıyla bayrak dağıttıklarını söyledi.

Her zaman dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın yanında olduklarını belirten Yalçınkaya şöyle konuştu:

"Azerbaycan toprakları Ermeni işgali altında. Ermeni zulmüne karşı Türkiye Azerbaycan'ın yanında. Akçakale ve bütün dünyadaki Müslümanlar Azerbaycan'ın yanında. Bu haksız işgale karşı hep birlikte tek vücut olarak karşılarında olacağız ve inşallah Azerbaycan zaferini ilan edecek. Biz de buradan gönülden destekliyoruz. Esnafımız, Akçakale'nin bütün halkı Azerbaycan'ın, Cumhurbaşkanı'mızın arkasında. Allah yar ve yardımcıları olsun."

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