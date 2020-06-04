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Ekonomi

Kahramanmaraş TOKİ isim listesi | Afşin TOKİ kura sonucu

Kahramanmaraş Afşin TOKİ sonucu | TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesi başvuruları ocak ayında tamamlandı. 100 bin sosyal konut için bir milyondan fazla başvuru yapıldı. Başvuruların ardından kura çekimleri illere göre bir takvimle çekilmeye başladı. Kahramanmaraş TOKİ başvurusunda bulunanlar "Kahramanmaraş TOKİ sonuçları" , "Afşin TOKİ sonuçları 2020" , "Afşin TOKİ kura sonuçları sorgula" , "TOKİ 2020 Afşin isim listesi" konularını araştırıyor. İşte, Afşin TOKİ kura sonucu…

Yeniakit Publisher
2020-06-04 12:40:00 -
Kahramanmaraş TOKİ isim listesi | Afşin TOKİ kura sonucu

TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesi başvuruları ocak ayında tamamlandı. Başvuruların ardından kura çekimleri illere göre belirlenen takvimle şubat ayı sonunda çekilmeye başladı. Kuralar koronavirüs salgını sebebiyle bir süre ara verildi. Nisan ayının son haftasında ise kuralar internette üzerinden canlı yayınlanarak yeniden çekilmeye başladı. Kura çekimlerine sosyal mesafe sebebiyle başvuru sahipleri alınmıyor.

Kahramanmaraş TOKİ isim listesi | Afşin TOKİ kura sonucu

Kahramanmaraş Afşin TOKİ kuraları 4 Haziran Perşembe günü saat 15.00'te çekilecek. Kura çekimi internetten canlı olarak yayınlanacak.

AFŞİN TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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