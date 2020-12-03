Kahramanmaraş merkezli PKK operasyonu: 3 gözaltı
KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş ve Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kahramanmaraş Jandarma Komutanlığı ekiplerince "6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü adına faaliyet gösterdiği tespit edilen 4 şüpheliye yönelik Kahramanmaraş ve Mersin'de operasyon düzenlendi.
Operasyonda, V.T, C.E ve D.T. yakalandı
Ekipler, aranan bir şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.